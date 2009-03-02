Куди пішли гроші працівників Херсонського машзаводу?

Прокуратура Суворовського району Херсона пред`явила звинувачення одному з керівників ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ).

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

«Звинувачення пред`явлено за статтею 175 Кримінального кодексу України, в рамках кримінальної справи, що розслідується прокуратурою. Найближчим часом справу буде передано на розгляд у суд», - повідомив Ф.САМОЙЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прокуратура Суворовського району Херсона порушила кримінальну справу за ст.175 Кримінального кодексу України щодо посадовців ХМЗ за фактом нецільового використання операційних коштів підприємства, які могли бути спрямовані на виплату заборгованості його працівникам.

5 лютого прокуратура Суворовського району Херсона порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.172 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю.