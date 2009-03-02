У Києві відкрито музей Шолом-Алейхема

2 березня в Києві на вул. Велика Васильківська 5-А, відкрито музей Шолом-Алейхема.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відкриття музею приурочено до 150-річчя від дня народження цього видатного єврейського письменника.

Як зазначив на церемонії заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, Шолом-Алейхем, літературний спадок якого перекладений на 64 мови світу, більшу частину свого життя провів в Україні.

“Зважаючи на це, Київською міською державною адміністрацією прийнято рішення відкрити у Києві музей Шолом-Алейхема – філію Музею історії міста Києва», – зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що на здійснення ремонтних робіт та побудову музейної експозиції з міського бюджету були виділені кошти у розмірі близько 2 млн. грн.

«Сьогодні, у такий непростий фінансово-економічний для країни і міста час, ми хочемо подякувати всім, хто долучився до створення музею і надав йому допомогу. Сподіваюся, що цей музейний заклад стане одним із важливих осередків формування національної свідомості, розвитку гармонійної особистості та духовно повноцінної нації», – підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ.