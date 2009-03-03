Нафтогаз пообіцяв Газпрому заплатити вчасно

НАК "Нафтогаз України" пообіцяла своєчасно і в повному об`ємі оплатити "Газпрому" поставки газу в лютому, повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

За його словами, відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега Дубини, повідомляє РІА "Новости".

"Під час телефонної розмови була досягнута домовленість про те, що українська сторона в повному об`ємі і своєчасно сплатить газ за фактом постачання в лютому, а "Газпром" не застосовуватиме штрафних санкцій за умовами відбору в лютому", - сказав Купріянов.

Україна до 7 березня включно повинна заплатити 400 мільйонів доларів за поставлений в лютому газ. У випадку, якщо цього не відбудеться, контракт передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

В останні дні з`явилася інформація про те, що у "Нафтогазу" виникли проблеми з оплатою газу.

Разом з тим, прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин Землянський у п`ятницю заявив, що компанія вже акумулювала в гривнях кошти на оплату газу за лютий і проводить їх конвертацію.

Раніше "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" скоротити закупівлі російського газу в 2009 році на 17,5% - до 33 мільярдів кубометрів із запланованих 40 мільярдів кубометрів.