"До сезону готовий": Київ презентував своїх пляжних патрульних (фоторепортаж)

На столичних пляжах столиці чергують 120 представників пляжного патруля. Про це повідомили в прес-службі КМДА.

«Велика проблема — це нещасні випадки на воді. Люди часто не знають елементарних правил поведінки на водоймах. Ми не маємо найпростішими навичками порятунку, тому на пляжах столиці сьогодні чергують 120 представників пляжного патруля», - заявили в КМДА..

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Крім того, заступник мера повідомив, що в цьому році паспорти готовності отримали 11 столичних пляжів. Також підготовлено 17 зон відпочинку біля водних об'єктів, але без можливості купання. Крім того, в цьому році на пляжах у Гідропарку запрацювала система очищення стоків, що значно покращить стан водойм.

Кияни зможуть купатися на пляжах: «Дитячий», «Венеція», «Золотий», «Передмостова Слобідка», «Молодіжний», «Пуща-Водиця», «Чорторий», «Вербний», «Райдужний», «Тельбін» і «Центральний».

Крім того, підготовлено 17 зон відпочинку біля водойм, але без можливості купання. Це «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки», «Веселка», «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Білла», «Троєщина», «Галерна», «Осокорки» , «Сонячна», «Святошин», «Блакитна», «Синьоозерна» і «Совська балка».