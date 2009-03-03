Тігіпко: дефолту не буде, бізнес піде вгору через три роки

«Дефолту не буде», - заявив в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» глава правління «Сведбанка» Сергій Тігіпко, чию кандидатуру, як відомо, розглядають на пост віце-прем`єра з фінансової політики.

«Дефолту країни навіть теоретично бути не може, - уточнив він. – З тими зобов`язаннями, які на країні як державі у цьому році, – 4 мільярди доларів боргу - це взагалі не проблема для України. Я припускаю, що буде дефолт цілої низки комерційних структур, які запозичували напряму, нічого не бачу в цьому катастрофічного для країни».

На думку Тігіпка, з ринку в Україні вже йдуть сотні компаній, в основному з числа тих, хто самостійно виходив на зовнішні ринки. Але трагедії, вважає банкір, в цьому немає. «Починається абсолютно новий етап з абсолютно новими можливостями, - заявив він журналістам «Профілю». - Знову можна з нічого зробити щось. Прийшов час інноваційних технологій, нових підприємницьких рішень, зокрема щодо створення робочих місць. Ті, хто прийдуть найближчим часом, зможуть заробити більше, ніж учора. У банках можна буде за безцінь узяти заводи під управління, і банки будуть раді, вони самі шукатимуть, кому віддати ці об`єкти", - повідомив Тігіпко.

Його прогноз розвитку ситуації: «Вже через три роки бізнес піде вгору, а через чотири-п`ять років в цій країні буде повно інвесторів – я вам гарантую, економіку не обдуриш». Зокрема, банкір рекомендував інвесторам ринок кредитних послуг, вигідніший, ніж у Західній Європі.

Повний текст інтерв`ю Сергія Тігіпка тижневику "Профіль" читайте з 5 березня.