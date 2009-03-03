Огризко наголошує: Україна не втратила жодного сантиметру території

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що звинувачення на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Міністерства закордонних справ України щодо рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії у Чорному морі є «політично вмотивованим і безпідставним».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на засіданні парламенту щодо рішення Міжнародного суду ООН .

В.ОГРИЗКО підкреслив, що заклики деяких українських політиків не виконувати рішення суду - «це тотальний правовий нігілізм». Він наголосив, що такий підхід «є неприйнятним і неприпустимим» і може привести до застосування проти України санкцій з боку Ради безпеки ООН.

В.ОГРИЗКО підкреслив, що Міжнародний суд ООН завжди «проводив компромісну лінію». За його словами, рішення, прийняте судом, фактично збіглося з тією позицією України, від якої свого часу відмовилась Румунія. За його словами, незважаючи на це, в Румунії дане рішення «було оголошено великою перемогою». «Маємо черговий приклад того, як треба піклуватися про реноме своєї держави», - наголосив В.ОГРИЗКО.

За його словами, в Румунії президентські вибори «ще раніше, ніж у нас, але ні влада, ні опозиція не дозволили собі розігрувати так звану гаазьку карту». «Ми, на жаль, до цього ще не доросли», - додав В.ОГРИЗКО.

Крім того, міністр закордонних справ України наголосив, що «Україна не втратила жодного сантиметру своєї державної території». За його словами, завдяки рішенню суду «раз і назавжди припинено розмови про приналежність острова Зміїний». В.ОГРИЗКО додав, що, визнавши Зміїний островом, Міжнародний суд ООН «тим самим повністю проігнорував історичну претензію Румунії на острів Зміїний». За його словами, поставлено «крапку на багаторічній суперечці двох держав, а на західному кордоні України немає жодного невирішеного питання».

Говорячи про розвідані та перспективні запаси вуглеводнів на шельфі, В.ОГРИЗКО зазначив, що на українській частині - до 800 млрд. метрів кубічних газу, нафти – до 52 млн. тонн, у той час як в Румунії газу – до 70 млрд. метрів кубічних, а нафти 12 млн. тонн. За його словами, Україні на спірній території належить 21 розвідане родовище, а Румунії – 4.

Довідка УНІАН. 3 лютого Міжнародний суд ООН в Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, у якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Після винесення цього рішення багато політиків і політологів звинувачували МЗС і чинну владу у тому, що вони не змогли відстояти інтереси держави у цьому питанні, оскільки Україна внаслідок рішення суду нібито втратила частину своєї території.