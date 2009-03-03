У Києві накрили конвертаційний центр: добовий обіг - 1,5 мільйона

Вчора співробітники управлінь СБУ в Києві та Київській області припинили діяльність конвертаційного центру

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, в результаті спецоперації, яку було проведено спільно з працівниками міліції, правоохоронцями здійснено низку обшуків у чотирьох офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Дніпровському і Голосіївському районах столиці.

В результаті цього було вилучено готівкою понад 1,3 млн. грн. та 220 тис. іноземної валюти, комп’ютери, печатки та фінансову документацію фіктивних підприємств.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг близько 100 легальних комерційних підприємств з Київщини, Одещини та Криму приховували від оподаткування та відмивали гроші через мережу фіктивних приватних підприємств.

Добовий обіг конвертаційного центру складав понад 1,5 млн. грн.

Крім того, у цій кримінальній оборудці було задіяло понад 40 комерційних структур.

За допомогою махінацій фінансово-господарськими документами фіктивних будівельних та рекламних фірм здійснювалися основні операції з незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, проведення «безтоварних» транзитних операцій, а також підробка звітності для ухилення від оподаткування.

За матеріалами ГУ СБУ в м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу.

Також здійснюються невідкладні заходи з метою встановлення юридичних осіб, які користувалися послугами конвертаційного центру.