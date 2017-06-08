"Ще одна зірка пролетіла над Одесою": поп-ветеран естради Білик не захотіла "почестей" активістів і скасувала концерт

Організатори скасували виступ Ірина Білик на відкритті ресторану "Park Leo" в Одесі.

Про це повідомили організатори виступу, передає УСИ.

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Захід було заплановано на 18:00. На нього, крім фанатів співачки, збиралися прийти громадські активісти, зокрема Сергій Стерненко. Вони повинні були зібратися на місці за півгодини до початку, щоб зірвати виступ.

Тим не менш, виступ скасували самі організатори.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, невдоволення активістів викликало те, що Ірина Білик виступала в Криму, а також регулярно їздила з концертами в РФ.