Цього року ВВП в Україні впаде на... 15-18%

Рахункова палата України прогнозує зниження валового внутрішнього продукту (ВВП) країни 2009 року на 15-18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, у Рахунковій палаті вважають затверджені державним бюджетом прогнозні макропоказники на 2009 рік нереальними.

"Я не розумію, як можна закладати зростання ВВП на 0,4%, тоді як матимемо зниження на 15-18%", - сказав В.СИМОНЕНКО.

Він також зазначив, що рівень інфляції за підсумками 2009 року буде набагато вищим, аніж прогнозує уряд.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Зростання реального ВВП України 2008 року, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, тим часом зростання ВВП 2007 року, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.