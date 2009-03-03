Парламент заборонив усиновлення дітей вбивцям, гвалтівникам і наркоманам

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення доповнень та зміни до Сімейного та Кримінального кодексів України (щодо усиновлення)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 378 з 439 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект направлений на те, щоб існуючий інститут щодо усиновлення в Сімейному та Кримінальному кодексах України був приведений у відповідність із Конституцією України.

Статтею 212 Сімейного кодексу визначено коло осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Доповнення частини першої пунктом дев’ятим забезпечить обмеження усиновлення особами, які мали судимість за злочини проти життя та здоров`я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість за інші злочини.

Доповнення потребує стаття 283 Сімейного кодексу щодо усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, абзацом другим частини четвертої в якому урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини, направляє запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що бажають усиновити дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу.