Руслана відреагувала на чутки про те, що замість неї хедлайнером Євробачення мала бути Леді Гага

Українська зірка Руслана під час проведення конкурсу Євробачення-2017 в Києві потрапила у скандал. Подейкували, що хедлайнером фіналу конкурсу мала стали американська зірка Леді Гага.

Але, буцімто через дружбу Руслани з продюсерами конкурсу, право виступу віддали їй, передає ТСН.

Сама Руслана зізналася, що вперше почула про це після завершення пісенного змагання.

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"Ми за лаштунками жодного разу про Леді Гагу не чули і дізналися тільки тоді, коли оцей скандал почав вже випливати за тиждень по проведенню Євробачення. Насправді, я думаю, якщо Леді Гага дійсно мала би виступати, знайшлося місця би всім. Тому що в півфіналі був ще вагон часу і ми могли всі спокійно розподілити свої виступи. Ні в кого не було якоїсь корони на голові. А те, що я тепер виступаю замість Леді Гаги – мені пафосно", - прокоментувала Руслана.

Також співачка висловила думку щодо того, що фани Євробачення сприйняли її виступ у фіналі конкурсу прохолодно. На думку артистки, це була не прохолодність – це був захват від побаченого.

"Мені здається, вони просто були заворожені, тому що ми використали дуже багато містичних, екзотичних елементів, які я знайшла в Карпатах. Я гарантую, що ніхто до цього ще не дійшов", - впевнена зірка.

Раніше Ігор Тарнопольський, продюсер співачки Джамали заявляв, що хедлайнером Євробачення-2017, яке пройшло у першій половині травня у Києві, повинна була стати американська співачка Леді Гага.