Заступника головного бухгалтера Нафтогазу забрала «швидка» (фото)
14:46, 04 березня 2009Суспільство
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У супроводі СБУшників...
Заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію КУШНІР працівники «швидкої» госпіталізували до столичної лікарні №12 (вул. Підвисоцького, 4а).
Як передає кореспондент УНІАН, жінку винесли на носилках до автомобіля «швидкої».
М.КУШНІР супроводжують співробітники СБУ та декілька народних депутатів від БЮТ. За словами депутатів, вони мають намір охороняти М.КУШНІР у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, у заступника головного бухгалтера НАК стався серцевий напад після того, як до приміщення «Нафтогазу» увійшли співробітники спецпідрозділу СБУ.
Фото УНІАН
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