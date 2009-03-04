Заступника головного бухгалтера Нафтогазу забрала «швидка» (фото)

Заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію КУШНІР працівники «швидкої» госпіталізували до столичної лікарні №12 (вул. Підвисоцького, 4а).

Як передає кореспондент УНІАН, жінку винесли на носилках до автомобіля «швидкої».

М.КУШНІР супроводжують співробітники СБУ та декілька народних депутатів від БЮТ. За словами депутатів, вони мають намір охороняти М.КУШНІР у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у заступника головного бухгалтера НАК стався серцевий напад після того, як до приміщення «Нафтогазу» увійшли співробітники спецпідрозділу СБУ.

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