Головне управління розвідки домовилось про співпрацю в космосі
20:31, 04 березня 2009Суспільство
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Відбулася спільна нарада з НКАУ
Головне управління розвідки Міністерства оборони і Національне космічне агентство України домовилися про взаємодію та пріоритетні напрямки діяльності в інтересах національної безпеки та оборони держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУР Міністерства оборони, така домовленість була досягнута сьогодні в ході зустрічі керівників Національного космічного агентства та Головного управління розвідки Міноборони.
В ході спільної наради було наголошено на актуальності співробітництва двох відомств в космічній галузі.
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