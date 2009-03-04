Головне управління розвідки домовилось про співпрацю в космосі

Головне управління розвідки Міністерства оборони і Національне космічне агентство України домовилися про взаємодію та пріоритетні напрямки діяльності в інтересах національної безпеки та оборони держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУР Міністерства оборони, така домовленість була досягнута сьогодні в ході зустрічі керівників Національного космічного агентства та Головного управління розвідки Міноборони.

В ході спільної наради було наголошено на актуальності співробітництва двох відомств в космічній галузі.