Томенко очікує, що невдовзі стане об'єктом провокацій

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що останнім часом до ЗМІ від деяких політологів, що є радниками впливових політиків, надходять прохання за кошти розмістити провокативну інформацію про його політичну та громадську діяльність.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За словами заступника голови ВР, у згаданих статтях йдеться про те, що головним поясненням його самостійної позиції по багатьох суспільно-політичних питаннях є те, що джерелами його фінансування виступають українські та зарубіжні олігархи.

«Я не здивуюся, якщо через деякий час хтось із засобів масової інформації таки оприлюднить ці статті, у яких громадськість поінформують про те, що я живу на кошти Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО або Павла ЛАЗАРЕНКА, Дмитра ФІРТАША чи Віктора ПІНЧУКА», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він наголосив, що хоче розчарувати «штатних» політологів. «Хочу розчарувати «штатних» політологів і повідомити, що свою політичну і громадську діяльність я здійснюю за кошти відомих українських гетьманів Павла Полуботка та Івана Мазепи», - сказав М.ТОМЕНКО і пояснив, що експерти вважають, що це були одні з найбагатших гетьманів України, скарби яких до цього часу не знайдені.

«Будемо вважати, що я, багато мандруючи Україною, організовуючи і проводячи акції «7 історико-архітектурних чудес України» та «7 природних чудес України», їх знайшов», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що саме це дає можливість йому не просто мати власну політичну позицію, а й здійснювати важливі, але не потрібні сьогодні державним структурам загальнонаціональні культурологічні та просвітницькі акції.