Тимошенко замовила слово за всю Східну Європу

Європейський Центробанк (ЄЦБ) повинен надати країнам Східної Європи доступ до фінансування в євро. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в своїй статті у французькій газеті Le Figaro. Тимошенко закликала ЄЦБ взяти приклад з ФРС США, яка відкрила лінії обміну валюти з центробанками низки країн, включаючи Бразилію, Мексику, Сингапур і Південну Корею.

Прем`єр-міністр додала, що європейські країни повинні відмовитися від протекціонізму, а державам єврозони не слід ігнорувати країни Східної Європи. "Ми не повинні дозволити євро призвести до появи залізної завіси", - зазначила Тимошенко.

ФРС США восени 2008 року відкрила своп-лінії з деякими зарубіжними партнерами для того, щоб наситити їх потребу в доларовій готівці. Аналогічно вчинив і ЄЦБ, відкривши доступ до ліквідності центробанкам Данії, Польщі й Угорщини.

Лента.ру