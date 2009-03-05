Кабмін розгляне чотири постанови щодо житлового будівництва

5 березня Кабінет Міністрів України розгляне чотири постанови у сфері житлового будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА під час комітетських слухань про стан виконання Закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва».

За його словами, уряд розгляне проекти постанов про затвердження права оренди житла з викупом; про наділення Мінрегіонбуду повноваженнями затверджувати об`єкти, на які не потрібний висновок Держінвестекспертизи; про порядок викупу житла в об`єктах незавершеного будівництва для формування службового фонду житла; про затвердження порядку викупу за кошти стабфонду ризикованих іпотечних кредитів через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Міністр висловив сподівання, що завтра ці постанови буде прийнято.

За словами В.КУЙБІДИ, для того, щоб Закон «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва» почав діяти на практиці, необхідно прийняти ще 12 законів, розробкою яких займається Мінрегіонбуд, 4 нормативні акти повинні розробити Мінпаливенерго і НКРЕ і один - Мінфін.

Зокрема, на розробці у Мінрегіонбуді нормативні акти із здешевлення житла, нова редакція порядку прийому об`єктів в експлуатацію, зміни в положення про Мінрегіонбуд, також проводяться роботи із створення єдиного реєстру громадян, які мають право на поліпшення житлових умов.

У свою чергу Мінпаливенерго і НКРЕ повинні розробити порядок компенсації забудовникам витрат на будівництво інженерних мереж і правила підключення до електричних мереж.

Мінфін і Нацбанк повинні підготувати проект постанови про порядок пільгового кредитування забудовників.

Довідка УНІАН. 25 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва», яка набула чинності 14 січня 2009 року.