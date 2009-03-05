1500 дітей і підлітків скоювали злочини на Донеччині в 2008 році

У Донецькій області 2008 року близько 1,5 тис. дітей і підлітків брали участь у здійсненні злочинів.

Про це повідомив на зустрічі з журналістами заступник начальника кримінальної міліції у справах неповнолітніх Головного управління МВС України в Донецькій області Олександр ПОДОЛІННИЙ. За його словами, «торік у Донецькій області у здійсненні злочину брали участь близько 1500 дітей і підлітків, з них 21%, або 329 дітей, скоювали злочин у стані алкогольного сп`яніння». Правоохоронець уточнив, що «зазвичай це підлітки, які ніде не навчаються і не працюють, вихідці з неблагополучних сімей». Він зазначив, що вже з початку поточного 2009 року «вчинили злочин 24 дитини, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння».

О.ПОДОЛІННИЙ наголосив, що «алкоголь, звичайно, слугує не причиною здійснення злочинів, а однією з умов, і не виключено, що в тверезому стані цих злочинів могло не відбутися». Він повідомив, що, наприклад, торік підлітки після вживання спиртних напоїв «забили до смерті свого товариша в посадці», а в одному з міст області «неповнолітній після вживання пива завдав матері ушкодження, які спричинили смерть».

О.ПОДОЛІННИЙ зазначив, що одним з важелів боротьби з дитячим алкоголізмом є законодавча заборона на продаж їм спиртних напоїв, яку, на жаль, працівники торгівлі часто порушують. За його словами, торік за реалізацію спиртних напоїв неповнолітнім в області притягли до відповідальності 429 працівників торгівлі. Але, на думку О.ПОДОЛІННОГО, найдієвішим у боротьбі з тими торговими об`єктами, де порушують закон щодо продажу спиртних і тютюнових виробів особам, які не досягли 21-річного віку, є «позбавлення ліцензій установ на право діяльності».