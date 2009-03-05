США озвучили умову надання фінансової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні фінансову допомогу, але лише після того як вона відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це в інтерв’ю газеті “Дело” заявив посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Він підтвердив, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зверталась до американського уряду щодо надання фінансової допомоги: “Ю.ТИМОШЕНКО надіслала нам, а також декільком іншим країнам такі листи з проханням. І наша відповідь така, що ми, безумовно, розглянемо можливості такої допомоги. Але лише після того, як Україна відновить роботу з МВФ”.

Також посол висловив думку, що фінансова криза, яка зараз охопила весь світ, справді настільки серйозна, що може загрожувати суверенітету України і відповідно мати геостратегічні наслідки. “Ось чому українським керівникам так важливо відкласти дріб’язкову боротьбу між собою і зосередитися на питаннях безпеки України”, - наголосив В.ТЕЙЛОР.

Коментуючи, на прохання газети, ідею екс-спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА про звернення України по допомогу до Федерального резерву, В.ТЕЙЛОР знову наголосив, що в Америці вважають, що спочатку Україна має відновити співпрацю з МВФ, Світовим банком. “Ми робимо найбільший внесок у МВФ і СБ, і ми дуже задоволені тим, що ці інституції вже висловили свою підтримку і дають кредити Україні”, - наголосив він.

В.ТЕЙЛОР підкреслив, що для того, аби найкраще скористатися цими можливостями, цими кредитами, українському керівництву треба об’єднати зусилля і здійснити важливі кроки, зокрема, ухвалити деякі важкі закони, які дадуть можливість і надалі отримувати ці кошти.

“Якщо виявиться так, що ті форми допомоги, які зараз передбачені МВФ і СБ, будуть недостатніми, тоді ми, європейці, японці та МВФ з СБ можемо розглянути додаткові можливості надання допомоги. Але все-таки зараз найпершим кроком Президент, уряд, Національний банк, Верховна Рада мали б виконати те, що вже накреслено МВФ. Якщо українська сторона здійснить ці кроки, ухвалить законодавчі акти, про які йдеться, і програма кредиту МВФ запрацює знову, тоді розглянемо і додаткові кроки, про які, зокрема, говорив пан А.ЯЦЕНЮК”,- наголосив посол США.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Україна направила МВФ лист щодо подальшої співпраці.