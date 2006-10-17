Рівень тінізації економіки не змінився і становить 28%

У 2005 р. інтегральний показник рівня тіньової діяльності становив 28% офіційного ВВП, при цьому порівняно з 2004 р. частка тіньової економіки в структурі офіційного ВВП не змінилася.

Такі результати дослідження, проведеного Департаментом економічної стратегії Мінекономіки, оприлюдненому на сайті міністерства.

Згідно з результатами дослідження, в I кварталі 2005 р. рівень тінізації економіки підвищився до 32% офіційного ВВП, а впродовж ІІ-ІV кварталів - поступово зменшився до рівня кінця попереднього року (28%).

Фахівці Мінекономіки відзначають, що зростанню рівня тінізації в I кварталі 2005 р. сприяли:

– погіршення бізнес-клімату через реприватизаційні ризики, а також відміни податкових пільг для ВЕЗ і ТПР;

– неврегульованість питання про оподаткування суб`єктів малого підприємництва, зокрема, було відмінено спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктами малого підприємництва для ряду видів діяльності;

– розширення бази оподаткування при незмінності ставок податків і зборів.

Водночас, відзначає Мінекономіки, впродовж ІІ-ІV кварталів 2005 р. ряд чинників вплинули на зниження рівня тінізації:

– введення комплексу заходів, у рамках програми “Контрабанда - СТОП”;

– посилення контролю за декларуванням митної вартості товарів, а також недопущення несанкціонованого ввезення до України окремих товарів шляхом внесення змін до Митного тарифу України;

– Міністерство фінансів почало роботу із запровадження постійного моніторингу на основі обміну інформацією між міністерствами фінансів країн, які мають з Україною спільні кордони, про перетин товарами митного кордону України;

– на страховому ринку відбувалося поступове його очищення від ”схемних” операцій. Постійно перебувала на контролі проблема вивозу капіталу за межі України з використанням операцій перестрахування в країнах Балтії. Введено зміни в порядок придбання валюти страховиками для подальшого переказу її перестрахувальникам-нерезидентам за договорами перестрахування;

– відсутність в 2005 р. тенденції до перевищення обсягів платежів за імпорт товарів над обсягами фактичного імпорту, тоді як в 2004 р. таке перевищення, пов`язане з використанням резидентами України зовнішньоекономічних операцій, які передбачають імпорт товарів без їх ввезення на митну територію України, оцінено в 4,8 млрд. дол.

Розрахунок результатів рівня тінізації здійснювався Мінекономіки за допомогою 4-х методів: фінансового, монетарного, електричного, порівняння витрат домогосподарств - обсягів роздрібного товарообігу. Результати відмічених розрахунків з використанням інтегрального методу було зведено до середньозваженого індексу.

Тенденцію до підвищення рівня “тіні” впродовж 2005 року показав фінансовий метод (на 1 процентний пункт), всі інші - його зниження.

Довідка УНІАН. У 2005 році ВВП зріс на 2,4% – до 347,384 млрд. грн. За уточненими даними Держкомстату, в 2004 році реальний валовий продукт зріс на 12,1% порівняно з 2003 роком до 345 млрд. 943 млн. грн.