У Києві урочисто відкриють природне джерело (в рамках проекту "Кожна краплина має значення")
6 березня 2009 року о 14-00 у м. Києві відбудеться урочисте відкриття природного джерела в рамках міжнародного екологічного проекту „Кожна краплина має значення"
Проект реалізовується спільними зусиллями Компанії «Кока-Кола в Україні», Програми розвитку ООН в Україні та за сприяння Київської міської державної адміністрації.
Метою українського проекту „Кожна краплина має значення" є відновлення і захист природних джерел та створення навколо них зон відпочинку, активно залучаючи місцеві громади. Організатори проекту прагнуть сприяти розвиткові екологічної культури та підвищенню громадської обізнаності у збереженні та захисті довкілля.
Подія відбудеться за адресою: вул. Кайсарова, 15 (навпроти АЗС «КЛО» та СТО «ТНК»)
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