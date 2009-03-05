У Києві урочисто відкриють природне джерело (в рамках проекту "Кожна краплина має значення")

6 березня 2009 року о 14-00 у м. Києві відбудеться урочисте відкриття природного джерела в рамках міжнародного екологічного проекту „Кожна краплина має значення"

Проект реалізовується спільними зусиллями Компанії «Кока-Кола в Україні», Програми розвитку ООН в Україні та за сприяння Київської міської державної адміністрації.

Метою українського проекту „Кожна краплина має значення" є відновлення і захист природних джерел та створення навколо них зон відпочинку, активно залучаючи місцеві громади. Організатори проекту прагнуть сприяти розвиткові екологічної культури та підвищенню громадської обізнаності у збереженні та захисті довкілля.

Подія відбудеться за адресою: вул. Кайсарова, 15 (навпроти АЗС «КЛО» та СТО «ТНК»)

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