На міжбанку долар знову почав рости

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,3100/8,4000, до 11:00 ціни піднялися до 8,3200/8,4050, а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 8,3200/8,3700 грн./дол. На час закриття цінові рівні зросли до 8,3500/8,4500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2290/0,2330, а до 11:00 звузився спред 0,2295/0,2330, і до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2300/0,2325. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2310/0,2335. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,9200 (-0,2400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2614/15, а до 12:00 впали до 1,2556/57. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4800/10,5995, до 11:00 ціни пішли вниз - 10,4735/10,5865, і до 12:00 досягли наступних значень - 10,4545/10,5235. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 10,4820/10,6135.