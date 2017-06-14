Суд Москви продовжив на три місяці арешт Липецької кондитерської фабрики Roshen

Басманний суд Москви сьогодні продовжив до 13 вересня арешт Липецької кондитерської фабрики Roshen.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі суду.

«Суд продовжив арешт об'єктів нерухомості Roshen до 13 вересня», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, суд у грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, зокрема, на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м у рамках кримінальної справи про розкрадання з бюджету Росії 180 млн руб. за рахунок незаконного відшкодування ПДВ. Вартість заарештованої нерухомості - майже 1,5 млрд руб.

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20 січня 2017 року українська кондитерська корпорація Roshen оголосила про зупинку виробничої діяльності своєї фабрики в Липецьку (РФ) із політико-економічних причин. Повна зупинка і консервація планувалися на квітень 2017 року.

У заяві зазначалося, що з 2013 року Липецька фабрика скоротила обсяги виробництва втричі - до 40 тис. тонн у 2016 році зі 132 тис. тонн у 2013-му. Причиною стало різке зниження асортименту після заборони Росспоживнаглядом у 2013 році експорту української продукції Roshen на територію РФ, активна антиукраїнська пропаганда в російських ЗМІ, а також мала представленість продукції Roshen на полицях російських магазинів.

У компанії відзначають, що продаж російської фабрики неможливий через арешт майна, накладений слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи.

Корпорація Roshen у 2014-2016 роках отримала 72,06 млн доларів дивідендів від роботи її виробничих майданчиків на Липецькій кондитерській фабриці й перерахувала з цієї суми податки в державний бюджет України в розмірі 125,63 млн грн.

До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президенту України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).