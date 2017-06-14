Під час розгону мітингу в Москві помітили ймовірного екс-беркутівця з Луганська (фото)

15:35, 14 червня 2017
Суспільство
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Ще одного ймовірного колишнього беркутівця помітили під час розгону мітингу в Москві.

Кажуть, що це беркутівець з Луганська / twitter.com/aban_in

Ймовірно, ще один колишній "беркутівець", який втік з України, був помічений під час розгону мітингу в Москві. Про це стало відомо завдяки посту в Twitter журналіста Олексія Абаніна, якому силовик погрожував.

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"Ось цей мужик підійшов і лагідно сказав, що зламає мені фотоапарат й обличчя, якщо я продовжу знімати", - йдеться у його повідомленні.

У коментарях під постом журналіста помітили схожість ОМОНівця з екс-беркутівцем з Луганська Василем.

Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командир київського "Беркута" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції в Москві. На ньому колишній "беркутівець" віддає накази силовикам РФ.

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Теги: #розгін мітингу у Москві#колишній беркутівець у Москві#беркутівець із Луганська