Під час розгону мітингу в Москві помітили ймовірного екс-беркутівця з Луганська (фото)
Ще одного ймовірного колишнього беркутівця помітили під час розгону мітингу в Москві.
Ймовірно, ще один колишній "беркутівець", який втік з України, був помічений під час розгону мітингу в Москві. Про це стало відомо завдяки посту в Twitter журналіста Олексія Абаніна, якому силовик погрожував.
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"Ось цей мужик підійшов і лагідно сказав, що зламає мені фотоапарат й обличчя, якщо я продовжу знімати", - йдеться у його повідомленні.
У коментарях під постом журналіста помітили схожість ОМОНівця з екс-беркутівцем з Луганська Василем.
Ось цей мужик підійшов і лагідно сказав, що зламає мені фотоапарат і особа, якщо я продовжу знімати pic.twitter.com/a2dZqAuRRp— Олексій Абанин (@aban_in) June 12, 2017
Василий из Луганска pic.twitter.com/y9cA00bOZ3— maglov (@maglov) June 12, 2017
Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командир київського "Беркута" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції в Москві. На ньому колишній "беркутівець" віддає накази силовикам РФ.