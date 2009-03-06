Кабмін має дисциплінувати покупців державного майна

Уряд на своєму наступному засіданні в середу, 11 березня, розгляне норму, що зобов`язує покупців державного майна виконувати соціальні зобов`язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО після вчоршнього засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань приватизації» розроблено та винесено на розгляд КМУ на виконання доручення прем`єр-міністра за наслідками наради щодо виплати заробітної плати.

«Оскільки доручення прийшло позавчора, ми не встигли в усіх належним чином завізувати. Тобто законопроект політично підтриманий, ідеологічно підтриманий нашими співвиконавцями – Мінфіном, Мінекономіки і Мінюстом – і дано доручення, за регламентом, з усіма погодити на наступну середу, і Кабмін підтримає», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, зокрема, законопроектом пропонується внести зміни в законодавство про приватизацію, згідно з якою до обов`язкових умов приватизації додаються ще дві. Це - безумовне виконання покупцем об`єкту приватизації умов виплати платежів і податків і безумовне виконання норм колективного договору в частині недопущення виникнення заборгованості із зарплати, недопущення скорочень, необгрунтованих звільнень.

Як повідомив Д.ПАРФЕНЕНКО, у законопроекті передбачено механізм контролю за виконанням цих умов і передбачена відповідальність покупця за невиконання цих умов - це розірвання договору та повернення об`єкту приватизації в держвласність.

«Основна мета законопроекту - дисциплінувати покупців держмайна саме на виконання соціальних зобов`язань», - зазначив Д.ПАРФЕНЕНКО.