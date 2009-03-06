НБУ визначив, кому продаватимуть валюту за пільговим курсом

Національний банк України визначив категорії позичальників, яким продаватиметься валюта за пільговим курсом у першу чергу.

Про це повідомляє сьогодні газета «Дело» (№ 34 від 6 березня 2009 року).

Видання має лист Нацбанку, в якому регулятор визначає порядок формування реєстру позичальників – фізичних осіб. Тільки позичальники, які включені до реєстру, можуть розраховувати на купівлю доларів для погашення кредитів за пільговим курсом. Перш за все, НБУ рекомендує включати до цього списку тих клієнтів, які є годувальниками сім`ї і мають позитивну кредитну історію. Крім того, пріоритет для включення до реєстру мають чотири категорії позичальників: ті, хто купував у кредит квартиру, брав позики на лікування, навчання або на розвиток малого бізнесу (але не більш як 50 тис. доларів).

У той же час, як пише видання, у «рекомендаційному» списку НБУ немає клієнтів, які брали кредити на купівлю автомобілів або на ремонт житла. На думку банкірів, цей лист не варто сприймати як бажання Нацбанку обмежити обсяги продажу валюти позичальникам за пільговим курсом - регулятор може собі дозволити витратити 400-500 млн. дол. на місяць на такі інтервенції. Учасники ринку вважають, що таким чином НБУ намагається позбавити можливості спекулянтів купувати валюту за пільговим курсом, а також підтримати у першу чергу найменш соціально захищених позичальників.

Банкіри підтримують цю ідею НБУ. «У цьому рішенні я бачу тільки соціальну складову. Долари за пільговим курсом, дійсно, спочатку потрібно продавати тим, кому вони найбільш потрібні», - сказав голова правління OTP Банку Дмитро ЗІНКОВ.

У той же час інші фінансисти не виключають, що НБУ таким чином намагається відсікти частину клієнтів, які намагалися купити валюту за заниженим курсом для її подальшого перепродажу. «Під цю «дудку» багато не дуже чесних людей намагалися купити валюту», - говорить начальник управління іпотечного кредитування банку «Фінанси і Кредит» Ігор ШЕВЧЕНКО.

Банкіри вважають, що тепер кількість документів, які необхідні для потрапляння до реєстру, збільшиться, і «випадкових людей» в ньому стане менше.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на нараді в уряді 5 березня запропонувала розробити дієвий механізм рефінансування комерційних банків.

За словами прем’єра, для дієвого рефінансування комерційних банків необхідно скласти реєстр громадян, які, закладаючи квартири, брали кредити для бізнесу, і проводити рефінансування за цим реєстром.

Національний банк України з 27 лютого цього року почав проводити спеціальні аукціони з продажу валюти за пільговим курсом. При ринковому курсі 8,5-8,6 грн. за долар НБУ продавав долари по 7,8-7,9 грн. Банки, що купили долари на таких аукціонах, зобов`язані продавати їх клієнтам виключно для погашення валютних позик. При цьому фінустанови не мали права підвищувати курс продажу більш ніж на 0,2% або стягувати додаткові комісійні за такі валютообмінні операції.