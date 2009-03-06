Міжбанківський долар сьогодні обходиться без сюрпризів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,3200/8,4400, до 12:00 звузився спред 8,3700/8,4400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2315/0,2360, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,233/0,2360. У Росії курс долар-рубель впав, і до 12:00 встановився на рівні 35,7125 (-0,2075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2710/1,2711, а до 12:00 знизилися 1,2677/1,2678. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5715/10,7300, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,6085/10,7030.