У Закарпатті оголосили одразу три штормові попередження

У Закарпатті оголосили на сьогодні, 6 березня, три штормові попередження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК.

За його словами, перше штормове попередження стосується того, що впродовж найближчої доби в Закарпатті очікуються дуже сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Також паралельно відбудеться посилення шквального північного вітру, місцями навіть до15-20 м/с.

«Через сильні дощі, різке потепління та сніготанення ГУ МНС в Закарпатській області оголосило й штормове попередження з приводу швидкого підвищення рівнів води у річках. Уже зараз на річках спостерігаються підвищення рівнів води до 50 см над нульовим рівнем», - уточнив помічник начальника управління.

За його словами, оскільки впродовж 6-8 березня очікується тепла, нестійка, з дощами погода, то на річках Закарпатської області продовжиться поступове підвищення рівнів води до 1,5 метра.

Третє штормове попередження стосується небезпеки сходження лавин у горах. «Упродовж 7-8 березня в гірських районах Закарпатської області зберігається стан лавинонебезпеки. Через це ГУ МНС України в Закарпатській області рекомендує відпочивальникам та туристам на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки», - повідомив Я. БАБ’ЯК.