На вихідних у Києві посилять заходи безпеки через міжнародний з'їзд байкерів та "КиївПрайд"

Упродовж трьох днів – із 16 до 18 червня – у Києві посилять заходи безпеки, з огляду на зустріч байкерів і Марш рівності. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

16 і 17 червня у Києві відбудеться щорічна світова зустріч байкерів і презентація діяльності клубу Hells Angels, а також заходи, присвячені третій річниці створення української філії міжнародного байкерського клубу. Зокрема, буде проведено мотопробіг, у якому братимуть участь до 1500 мотоциклістів. На цей період до охорони правопорядку залучать понад 5 тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України.

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18 червня з 10:00 до 13:00 у Києві запланований Марш рівності, організатори якого заявили про 5 тисяч учасників.

«Задля належного забезпечення правопорядку цього дня поліція планує значно посилити заходи безпеки. Для цього залучатиметься майже п’ять тисяч працівників поліції, серед яких і співробітники підрозділів особливого призначення головних управлінь Національної поліції з різних областей України, викладачі та курсанти Національної академії внутрішніх справ, 1600 військовослужбовців Національної гвардії України», – йдеться у повідомленні на сайті МВС.

У відомстві попередили, що в місцях проведення Маршу рівності встановлять загороджувальні турнікети і кордони. «Також діятимуть чотири контрольно-пропускні пункти із металошукачами, на яких буде пропускний режим і превентивні поліцейські заходи. Зокрема, правоохоронці вибірково перевірятимуть документи та вміст сумок учасників маршу», – зазначили в МВС.

"За маршрутом проведення маршу працюватимуть 10 груп швидкого реагування та чергуватимуть дві посилені слідчо-оперативні групи. Крім того, на охорону публічної безпеки залучатимуть 12 кінних вершників поліції та кінологів зі своїми чотирилапими помічниками", - повідомляє МВС.

Охорону посилять і на станціях метрополітену у районі проведення маршу.

Як повідомляв УНІАН, одна зі станцій метро певний час працюватиме лише для учасників "КиївПрайд".