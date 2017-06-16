"Суд над пранкером Седюком": українська Феміда визначилася, коли візьметься за "п'яту точку" Євробачення

У Дніпровському райсуді Києва відбулося підготовче засідання у справі українського пранкера Віталія Седюка.

Так, суддя призначив розгляд по суті справи скандаліста на 18 липня в Дніпровському райсуді. Засідання відбудеться о 10 годині ранку, передає ТСН.

Читайте такожУ Києві судять "п'яту точку" Євробачення - пранкера Седюка

Седюк з'явився на суді в останній момент, тому що переплутав адресу. Пранкер відмовився що-небудь коментувати ЗМІ.