"Суд над пранкером Седюком": українська Феміда визначилася, коли візьметься за "п'яту точку" Євробачення
16:44, 16 червня 2017Суспільство
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Суддя призначив розгляд по суті справи скандаліста на 18 липня в Дніпровському райсуді. Засідання відбудеться о 10 годині ранку.
Седюк запізнився на засідання суду / Скріншот
У Дніпровському райсуді Києва відбулося підготовче засідання у справі українського пранкера Віталія Седюка.
Так, суддя призначив розгляд по суті справи скандаліста на 18 липня в Дніпровському райсуді. Засідання відбудеться о 10 годині ранку, передає ТСН.
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Седюк з'явився на суді в останній момент, тому що переплутав адресу. Пранкер відмовився що-небудь коментувати ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який буде діяти до 12 липня. Суд зобов'язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого Києв, за першим викликом в органи слідства, здати на зберігання паспорта, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків запобіжний захід йому може бути змінена на більш жорстку.
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