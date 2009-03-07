Нацбанк обіцяє щотижня продавати долари людям

Національний банк України планує проводити валютні аукціони щотижня.

Про це сказав перший заступник голови Національного банку України Валерій ШАПОВАЛОВ у прямому телеефірі програми «Свобода на Інтері» 6 березня пізно ввечері.

«У нас є всі можливості для того, щоб проводити такі аукціони щонеділі, і це буде дієвим механізмом і обслуговувати кредити, і повертати гроші в банки», - заявив В.ШАПОВАЛОВ.

Він зазначив, що золотовалютні резерви Нацбанку на сьогодні становлять 26 млрд. доларів, що дає змогу використовувати ці кошти для продажу на аукціонах.

В.ШАПОВАЛОВ повідомив, що на трьох валютних аукціонах, що вже відбулися, банкам було продано 132 млн. доларів, причому в першому аукціоні брали участь 12 банків, у другому – 50, у третьому – 48.

«Люди зможуть за курсом 7,82 обслуговувати та гасити відсотки за кредитами. Я думаю, що це стане дієвим механізмом, який дасть змогу, по-перше, зменшити навантаження на обмінні пункти… А з другого боку, це буде одним з перших кроків повернення коштів у банківську систему», - сказав В.ШАПОВАЛОВ.

Він повідомив, що з 1 грудня відплив коштів з банківської системи України становив 90 млрд. грн., тобто майже чверть усіх ресурсів банківської системи України.