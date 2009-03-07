Працівники ХМЗ: чим ми гірші за моряків «Фаїни»?

На ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ) почали виплачувати борги із зарплати.

Про це УНІАН повідомив голова незалежної профспілки ХМЗ «Петровець» Леонід НЕМЧОНОК.

«На карткові рахунки працівників заводу надійшло загалом 2 млн. 830 тис. грн. Це борги із зарплати починаючи з жовтня 2008 року і закінчуючи лютим 2009 року», - сказав Л.НЕМЧОНОК.

Водночас він зазначив, що власники ХМЗ не виконали вимоги трудового колективу в частині компенсації за затримку зарплати та індексації через інфляцію.

«Ми не отримали індексацій і компенсацій. До того ж, наприкінці січня людей необґрунтовано перевели на інший режим нарахування зарплати за простоювання заводу. Нараховують гроші за вимушене простоювання не повністю. Рахують як за дводенний робочий тиждень. В результаті за лютий багато хто отримав всього по 280 грн.», - сказав Л.НЕМЧОНОК.

За його словами, власники заводу не хочуть платити компенсації, оскільки «мають намір вирішити власні фінансові питання та інші зобов`язання за рахунок коштів, виділених Кабміном».

«Зараз потрібно вирішувати питання не тільки із зарплатою, а й з подальшою роботою заводу. Ось, наприклад, ЗМІ розповідали про те, як український олігарх Віктор ПІНЧУК допоміг морякам з «Фаїни». А чим ми гірші? Робітники теж уже як заручники. Хай їм теж допоможуть олігархи, якщо уряд зараз не може. 100 мільйонів гривень вистачить, щоб завод працював стабільно два роки», - зазначив голова профспілки.

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники ХМЗ проводили акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень Херсонської облдержадміністрації.

3 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла погасити борги із зарплати за рахунок траншу в сумі 12 млн. грн., перерахованих ХМЗ з Державного лізингового фонду.