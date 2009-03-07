У німецькій клініці помер Ян Арлазоров (фото)

На 62-у році життя помер відомий російський гуморист Ян Арлазоров.

Як передає РІА «Новости», він помер в німецькій клініці, де перебував останнім часом на лікуванні.

Німецькі лікарі останні кілька років боролися за життя Я.Арлазорова: провели дві операції, готувалися до третьої, але хвороба виявилася запущеною, зазначає телеканал "Вести".

Колеги називають покійного мужньою людиною і феноменальним артистом, Дон Кіхотом російської естради і першовідкривачем жанру "розмови з глядачем".

Церемонія прощання з Я.Арлазоровим відбудеться 11 березня в московському Театрі естради, поховають його того ж дня на Востряковському цвинтарі.

Співчуття у зв`язку зі смертю артиста висловив президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ.

За даними Інтернет-ЗМІ, в квітні 2008 року артиста було доставлено в одну з московських онкологічних клінік, його стан тоді медики оцінили як важкий. Повідомлялося, що хвороба була пов`язана з жовчним міхуром і підшлунковою залозою.