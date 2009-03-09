У Києві ліквідовано пожежу в ресторані готелю „Hyatt”

Вчора о 20.42 у Шевченківському районі Києва в готелі „Hyatt” у кухні ресторану „Гриль Азія” через відмову автоматики в системі охолодження димоходу сталося займання жирових відкладень у димоході.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 21.32 підрозділами Державної пожежної охорони МНС загорання було ліквідоване та проведене охолодження димоходу.

Працівниками готелю були виведені 64 особи. Жертв і постраждалих немає.

На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.