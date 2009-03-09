Бібліотекарі з країн СНД збираються в Києві

10-11 березня бібліотекарі з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану й Узбекистану в рамках Професійного навчального туру провідними бібліотеками країн Співдружності відвідають Київ.

Як повідомили УНІАН у Міждержавному фонді гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД, відвідування столиці України стане завершальним етапом туру, який проходив за маршрутом Бішкек – Москва – Санкт-Петербург – Мінськ – Київ.

У Києві бібліотекарі відвідають одну з кращих в Україні бібліотек Києво-Могилянської Академії, а також Державну бібліотеку України для юнацтва, де пройде обмін досвідом, обговорюватимуться проблеми оновлення книжкових фондів, розширення книгообміну.

Професійний навчальний тур бібліотекарів країн СНД провідними бібліотеками Співдружності проходить вперше. Він організований Міждержавним фондом гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД, договір про створення якого підписали вісім країн-учасниць Співдружності - Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан.

10 березня о 10.00 в бібліотеці Києво-Могилянської Академії пройде брифінг і круглий стіл з бібліотечної справи.