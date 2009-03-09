На горищі будинку знайшли екс-суддю Зварича

Сьогодні у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали екс-суддю Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

“Ігоря ЗВАРИЧА було затримано на горищі, де він переховувався від співробітників спецпідрозділу СБУ “Альфа””, - сказала вона.

М.ОСТАПЕНКО також повідомила, що співробітники СБУ передали І.ЗВАРИЧА слідчим Генеральної прокуратури, які розслідують кримінальну справу проти нього.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

Водночас сам І.ЗВАРИЧ заявив, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляв, що Генпрокуратура перевіряє версію про знищення І.ЗВАРИЧА, оскільки його смерть могла бути вигідна багатьом.

За даними ЗМІ, І.ЗВАРИЧ подав два позови до Львівського окружного адмінсуду. В одному з них він просив скасувати постанову Верховної Ради про звільнення його з посади судді Львівського апеляційного адмінсуду, мотивуючи це тим, що суд ще не назвав його винним у хабарництві, тож немає підстав звільняти його з посади.

Інший позов стосується скасування постанови Печерського районного суду Києва про надання дозволу на затримання й арешт І.ЗВАРИЧА.