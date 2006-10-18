Учені з Нідерландів і США назвали точну дату кінця світу

Учені з Нідерландів і США абсолютно точно назвали дату, коли життя на нашій планеті припиниться. За твердженням фахівців з Утрехтського університету, Апокаліпсис відбудеться рівно через 2 млн. років з чвертю – 31 жовтня 2252006 року, пише газета "Новые известия".

Наступить новий льодовиковий період, і нас спіткає доля динозаврів. На думку ж астробіологів з Університету Вашингтона, катастрофа трапиться через півмільярда років: всі форми життя на нашій планеті випалить Сонце.

Голландці опублікували статтю, в якій повідомили: кожні 2,5 млн. років відбувається зрушення земної орбіти. Це призводить до катастрофічного похолодання. Спираючись на дослідження геологів і палеонтологів, утрехтці назвали нібито відому їм точну дату, коли наші нащадки вимерзнуть: 31 жовтня 2252006 року.

У свою чергу астробіологи Дональд Браунлі і Пітер Уорд з Вашингтонського університету оповістили людство, що Земля поступово згорає і скоро її поглине Сонце. Через півмільярда років з лиця землі зникнуть тварини і рослини, через 3,5 млрд. випаруються океани, а через 7,5 млрд. років Сонце, що розширяється, не залишить від Землі і сліду.

Тим часом, тема кінця світу сидить в думках людей давно і варіанти його настання висловлюються регулярно. Так, на початку 90-х мовилося про те, що в результаті Великого вибуху Апокаліпсис настане через 11 млрд. років.

А в 2004 році журнал Nature опублікував результати досліджень астрофізиків із Стенфордського університету Каліфорнії, згідно яким загибель Всесвіту під впливом так званої енергії темної матерії відкладається ще на півтора десятки мільярдів років. Всесвіт, заявили вони, спочатку розширятиметься, а потім стиснеться, після чого відбудеться ще один Великий вибух, який дасть життя новим галактикам. До числа інших варіантів відносяться прогнози атаки на Землю могутніх гамма-спалахів або величезних астероїдів. Один з них ніби то вріжеться в нашу планету в 2029 році. Втім, і цю теорію поставили під сумнів. Австралійські астрономи заявили: орбіта астероїда пройде на відстані 36-39 тис. кілометрів від центру Землі.

Ще одна небезпека – викиди потоків надпотужних гарячих газів з інших галактик. Якщо який-небудь з них досягне нашої планети, вона буде спалена дотла.

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