В Київській області спіймали рецидивіста, який нападав на пенсіонерок

У м. Бровари Київської області оперативники затримали 44-річного підозрюваного у скоєнні ряду розбійних нападів на пенсіонерок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

За словами старшого оперуповноваженого з особливо важливих доручень УКР УМВС Сергія ШЕСТОПАЛЮКА, який разом з колегами не один місяць працював над розкриттям цих злочинів, зловмисник відсидів 24 роки в тюрмах за крадіжки, грабежі, розбої.

На початку грудня минулого року злочинець серед білого дня, вибивши ногами вхідні двері, увірвався до будинку літньої пенсіонерки з с. Козинці Липовецького району Вінницької області. Застосувавши силу, нападник почав шукати по хаті гроші, але змушений був втекти - його злякала сусідка, яка прийшла в гості до господині. Розбійник поспіхом забрав лише 150 грн., які знайшов на столі під скатертиною.

Ще один випадок стався в селі Андрушівка Погребищенського району - тоді злочинець разом з іще одним нападником увірвався вночі до оселі самотньої пенсіонерки, почали бити стару жінку, вимагаючи віддати гроші. Бабуся показала, де знаходиться схованка із заощадженими 2 тис. грн. Подільники частково пропили вкрадені гроші, решту витратили на погашення частини кредиту. У міліції пояснили, що, вийшовши на волю в січні 2008 року, він підробивши довідки і в кредитній спілці отримав 20 тис. грн. позики.

До останнього часу підозрюваний проживав у Вінниці у співмешканки. Коли закінчились гроші - у звичний для себе спосіб почав нападати на пенсіонерок.

Після скоєння злочинів переховувався на Київщині, де він разом із співмешканкою нелегально працював на будівництві. Жили в підвалі.

За допомогою ряду оперативно-технічних заходів нападника «вирахували» в Київській області, де міліція його й затримала.

За фактами скоєння розбійних нападів порушено кримінальні справи.

Затриманий перебуває під арештом.