За голландські гроші в Україні відкрили Музей ведмедя

Єдиний в Україні Музей ведмедя відкрито у селі Манява Богородчанського району на Івано-Франківщині.

Про це УНІАН повідомили у громадсько-екологічній організації «Наш дім – Манява».

Музей ведмедя створений цією організацією відповідно до проекту “Захистимо ведмедя в українських Карпатах”, що здійснюється за фінансової підтримки посольства Нідерландів в Україні.

У музеї все нагадує про звіра, який занесено до Червоної книги. Поруч з основним експонатом музею - опудалом бурого ведмедя - сувеніри і дитячі іграшки, килим, годинник і гуцульські кахлі із зображенням “хазяїна” Карпат тощо.

За словами еколога Миколи СКИДАНЮКА, на території Богородчанського і Солотвинського лісництв живуть всього 4 ведмеді. Він стверджує, що тривалість життя карпатських ведмедів - не більше 8 років, хоча мали б жити не менше 30. Випадків з проявами у ведмедів агресивної поведінки еколог не пам’ятає.

У селі радіють, що поряд із відомим релігійним центром «Манявський скит» та водоспадом туристи зможуть відвідати ще й Музей ведмедя. Подібні музеї є в Польщі, Франції та Чехії.