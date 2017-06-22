Тотальна недовіра українців політикам загрожує розвитку країни - експерт

Через три роки після приходу до влади нове керівництво країни б'є рекорди з недовіри, ні в кого зараз немає підтримки понад 20 % виборців. При цьому до кожного негативно ставляться більш 75 % опитаних. Про це в статті для журналу "Новое время" пише виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

За даними дослідження, що проводилося протягом трьох років за замовленням International Republican Institute (IRI), майже у всіх за останній рік підтримка знову впала, хоча найбільший її обвал припав на 2015 рік.

"У опозиції справи йдуть не краще. До Юлії Тимошенко, Олегу Ляшку та Юрію Бойко погано ставляться понад 70 % респондентів. В цілому в Україні немає жодного політика національного рівня, чия частка, тих яким довіряють, не відстає в рази від частки тих, хто йому не довіряє. За даними опитування GfK Ukraine, рекордні 65 % опитаних не знають, за кого проголосували б на виборах президента, якби ті відбулися прямо зараз. Або просто не пішли б на них", - зазначив він.

Вишлінський наголошує, що популярним особам з телеекранів не довіряють, оскільки вважають їх тотально корумпованими. І в сприйнятті громадян корупція влади — причина їх бідності.

В ході опитування IRI понад 50 % українців серед трьох найбільш важливих проблем країни назвали військові дії на Донбасі і корупцію в держорганах. Хоча в списку особистих тривог респондентів перші два місця займають економічні питання: зростання цін і безробіття, а корупція лише на п'ятій сходинці.

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Зараз все 11-13 % українців вважають, що країна рухається в правильному напрямку. Такий же показник спостерігався в 2013 році при президенті Януковичі, додав експерт.

"Знижує готовність українців підтримувати владу незалежно від довіри до неї і падіння значимості конфлікту на Донбасі. Згідно з опитуваннями, сприйняття його важливості постійно зменшується з весни 2015 року. Саме цим можна пояснити відчайдушні намагання влади відволікти увагу громадян від корупції та економічних труднощів на боротьбу із зовнішнім ворогом. Наприклад, блокування російських сайтів і соціальних мереж через три роки після початку агресії РФ", - пише Експерт.

На його думку, втрата довіри до політиків спонукає громадян не вірити у перспективи країни в цілому. У минулому році українці отримали 1,3 млн дозволів на роботу в Польщі. Порівняно з попереднім періодом цей показник зріс удвічі. Активно запрошують співвітчизників і Угорщина, і Естонія.

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"Все реальнішою стає загроза втратити не тільки трудящий клас — тих, хто вже не вірить в можливість заробити на нормальне життя в Україні, але й підприємців з їхніми капіталами й ініціативою. Ця проблема може стати раковою пухлиною для країни, якийсь час невидимою, але підриває економічне зростання і руйнує пенсійну систему. Зупинити процес можна, лише повернувши довіру громадян до політичного класу. І показати готовність розірвати замкнене коло безкарної корупції", - вважає він.

Експерт уточнює, що без цього Україну чекають роки млявої економіки, витоку мізків і слабкості перед новими загрозами з боку агресора.

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