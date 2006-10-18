Спілберг і Пінчук представили в Києві фільм про Голокост

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав презентацію повнометражного документального фільму «Назви своє ім’я», присвяченого одній з найтрагічніших сторінок української історії – Голокосту під час Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Унікальний фільм, зрежисований відомим українським документалістом Сергієм БУКОВСЬКИМ, представили співпродюсери проекту – знаменитий американський кінорежисер Стівен СПІЛБЕРГ та український бізнесмен, меценат Віктор ПІНЧУК.

Як зазначає прес-служба, Президент України переконаний у важливості дослідження Голокосту і вважає, що українська та світова спільнота повинні знати реальну історію того періоду, аби засвоїти цей урок та не допустити повторення подібного у майбутньому.

У ході стрічки С.БУКОВСЬКИЙ та три українські студентки-журналістки разом із глядачами чують розповіді євреїв, які пережили трагедію Голокосту, та людей, які попри небезпеку рятували їх. «Назви своє ім’я» створений із використанням свідчень російською та українською мовами з архівів Інституту Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії та нових зйомок, здійснених в Україні.

У презентації взяли участь герої фільму – очевидці Голокосту, політичні та громадські діячі, представники єврейських громад.

Фільм «Назви своє ім’я» зроблений Інститутом візуальної історії та просвіти Фонду Шоа. Ініціаторами та виконавчими продюсерами проекту стали С.СПІЛБЕРГ (засновник Фонду Шоа) та В.ПІНЧУК (засновник Корпорації «Інтерпайп» і благодійного Фонду Віктора Пінчука), які вперше обговорили ідею створення такої стрічки ще наприкінці 2004 року.

Фонд Шоа продовжує співпрацю з Фондом Віктора Пінчука, спрямовану на подальшу підтримку та використання фільму. Зокрема, на початку 2007 року буде завершено роботу над посібником для вчителів, що супроводжуватиме фільм – він має стати частиною широкої освітньої програми з історії Голокосту.

С.СПІЛБЕРГ відомий у світі не лише своїми художніми фільмами, а й активною підтримкою проектів з дослідження історії Голокосту.