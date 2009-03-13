Жителі Молдови почали масово скуповувати євро і долари

У Молдові в останні дні на внутрішньому валютному ринку спостерігається різкий попит на долари і євро, що призвело до деякого послаблення курсу національної валюти.

Більшість обміно-валютних кас Кишинева вчора повідомили про відсутність доларів і євро для продажу. У зв`язку з цим Національний банк Молдови виступив із спеціальною заявою, в якій наголошується, що НБМ має в своєму розпорядженні достатні резерви іноземної валюти для задоволення попиту на неї, який має тимчасовий характер, враховуючи сезонний характер економіки країни.

У заяві НБМ наголошується, що ситуація на внутрішньому валютному ринку в останні кілька днів характеризується збільшенням попиту на іноземну валюту, викликаного деякими непрофесійними і необгрунтованими з економічного погляду заявами, що з`явилися в пресі з метою дестабілізації ситуації на ринку.

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