На вихідні буде тепліше

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 10-15°, на крайньому півдні та заході до 18° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 жовтня - хмарна погода з проясненнями. 21 жовтня без істотних опадів, лише у західних, а вдень і в північних областях невеликі, у Карпатах помірні дощі. 22 жовтня в Україні, крім східних областей, невеликі, у західних областях помірні дощі. У південній та східній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, 21 жовтня у східних областях 0-5° тепла, 22 жовтня у південній частині 6-11° тепла; вдень 10-15°, в південних областях та у Криму 15-20°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

23-24 жовтня - без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі, а вдень у східних областях місцями невеликі дощі. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 13°; вдень 12-18°, у південних областях та в Криму місцями 19-22°.

У Києві та області у п’ятницю очікується невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.

21-22 жовтня - хмарно з проясненнями. 21 жовтня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. 22 жовтня невеликий дощ (вдень місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

23-24 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 12-18°.