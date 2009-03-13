До полудня міжбанківський долар «схуд» на копійку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1600/8,2450, до 11:00 ціни знизилися до 8,1550/8,2350, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 8,1650/8,2150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2325/0,2365, до 11:00 звузився спред 0,2325/0,2360, і до 12:00 ціни становили 0,2325/0,2355. У Росії курс долар-рубль впав, і до 11:00 встановився на рівні 34,7500 (-0,4900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2938/40, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5510/10,6750, до 11:00 ціни пішли вниз - 10,5450/10,6625, і до 12:00 досягли рівня 10,5285/10,6070.