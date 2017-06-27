"Я наполовину українка": зірка "Теорії великого вибуху" зворушила мережу історією про першу поїздку до Києва

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Маїму Бялик, яка нещодавно приїжджала в Київ, залишилася під великим враженням від подорожі в Україну.

Про це американська актриса єврейського походження розповіла в зворушливому листі на своєму ресурсі GrokNation.

Так, Маїму поділилася, що в українську столицю прилітала, щоб знятися в рекламному ролику. Для неї ця подорож виявилася непростою, оскільки у Бялик пов'язана неприємна історія з нашою країною.

"Мої дідусь і бабуся жили у часи, коли вони буквально були змушені бігти, щоб вижити. І я виросла з цим: одна бабуся не могла говорити про війну, тому що починала плакати так важко, що я припиняла розпитувати; інша відмовилася від свого польського громадянства, і я усвідомила той факт, що вона виросла в Польщі, тільки коли мені було 30. Мій польський дідусь не мав нічого хорошого, щоб розповісти про Польщу; він жив в гоніннях, бо був етнічним євреєм. Ось який хвилюючою ця частина світу була для моєї родини; я виросла з усвідомленням, що наша ідентичність завжди була яскравою і безсумнівно єврейською – незалежно від країни, в яку ми намагалися вписатися. Тому, коли я з'ясувала, що буду подорожувати до Києва, я була схвильована. Ми ж втекли звідти", - почала розповідь Бялик.

Sort of fell in love with #kyiv. Here are highlights of the last 24 hours!!! #Ukraine A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Jun 19, 2017 о 11:54pm PDT

Зірка поділилася, що для неї Україна є особливою країною, а сама Маїму називає себе напівукраїнкою.

"Можливо, це звучить не так вже незвично – не знати багато чого про цю частину світу, оскільки американці, як правило, взагалі не розуміють, де розташоване щось в світі – це частина нашого імперіалістичного шарму! Але я напівукраїнка. І це має сенс: якщо ти частково українка, то можеш знати кілька речей про Україну. Насправді, в останній день у Києві я з'ясувала, що місто, до якого ближче всього жила моя угорська бабуся перед війною, зараз є частиною української території. Тому технічно я українка на¾. Кордони – це цікаво. Як і ідентичність", - пише Бялик.

Маїму зізналася, що залишилася в захваті від Києва. Особливо знаменитості сподобалися "українські чоловіки, які з повагою ставляться до жінок", "недорогі" ціни. Бялик назвала українську столицю сучасним містом, в якому добре жити".

My morning in #Kyiv. #ukraine #whatveganseat A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Jun 18, 2017 о 2:18am PDT

"Люди і смаки Києва – це неймовірна суміш "старого світу" і модерності. Чоловіки надзвичайно ввічливі і з повагою ставляться до жінок, без спроби бути мачо. Є сором'язливість і відчуття маленького містечка, навіть якщо це великий мегаполіс. Офіціанти прямі і трохи владні, але дуже милим чином. Все дуже недороге і доларів тут достатньо. Київ зовсім не претензійний або фантастичний. Це місто, в якому добре жити і, звичайно ж, він сучасний", - відгукнулася про Київі Бялик.

Актриса повідомила, що разом з собою в Київ брала своїх дідуся і бабусю, а також прадіда і прабабусю. "Я жива і моє існування – це їхня спадщина. Я зроблена з їх ДНК", - додала Бялик.

Наостанок Маїму пообіцяла повернутися в Україну. Проте наступного разу приїде подовше, щоб відвідати більше українських міст.

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"Я знову приїду в Київ, але наступного разу приїду на довше, щоб відвідати і інші місця. Я хочу ще раз відвідати ту частину світу. Я хочу продовжити рухатися до тих пір, поки не відвідаю всі місця, звідки вони нас прогнали. Одного разу я поїду у Львів і Умань і поїду в Мукачеве і в Сувалки (Польща), Білосток (Польща) і в Одесу, і зроблю це з радістю і вдячністю. На затвердження простого факту, що я жива як єврейка. Як найбільший акт відплати, який я можу здійснити: акт буття в місці, яке намагалося зупинити навіть моє існування", - підсумувала лист Бялик і додала: "Я тут. Спасибі, Київ, що повернув мене".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, про приїзд Маїму Бялик в Київ стало відомо тиждень тому. Актриса активно ділилася фотографіями з української столиці в своєму Instagram.