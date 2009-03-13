Гроші на виплату пенсій Пенсійний фонд даватиме не всім банкам

Пенсійний фонд України заявляє, що жодних затримок з фінансуванням та виплатою пенсій на цей час не існує.

Про це йдеться у заяві ПФУ, яка розміщена на Урядовому порталі.

“Станом на 12 березня поточного року виплати пенсії та грошової допомоги профінансовані в сумі 8,197 млрд. грн., що становить 61,8% місячної потреби на пенсійне забезпечення. Зокрема, на виплату пенсій, що здійснюються через відділення поштового зв’язку, перераховано 4,231 млрд. грн., що забезпечує виплату 4,781 млн. пенсіонерів”, - йдеться у заяві.

ПФУ також повідомляє, що на банківські установи, які уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 2,872 млрд. грн., що забезпечує виплату 2,969 млн. пенсіонерів. “Таким чином, пенсійні виплати профінансовано по 14 березня включно. В усіх регіонах України, в тому числі і тих, що перераховані в заяві Партії регіонів, пенсії станом на 12 березня виплачено повністю відповідно до встановлених графіків”, - наголошується у заяві.

ПФУ також запевняє, що і надалі буде здійснювати контроль за коштами, які спрямовані на виплати пенсій. “Це означає, що кошти будуть перераховуватись лише тим фінансовим установам, які будуть гарантувати їх вчасну виплату пенсіонерам. Саме тому рішенням міжвідомчої конкурсної комісії припинено співпрацю з банківськими установами, в яких пенсіонери не могли вчасно або в повному обсязі отримати пенсії через скрутний фінансовий стан цих банків”, - пояснюється у документі.

Згідно із заявою ПФУ, розірвання угод з “проблемними банками” (що, до речі, відбувалося і раніше) ніяк не вплинуло на терміни виплати пенсій, а тим більше не пов’язане із фінансовим станом Пенсійного фонду. “Всі пенсіонери, які отримували пенсії у зазначених банках, одержують пенсії в ті ж самі дні в інших банках або в поштових відділеннях. Пенсійний фонд України опікується інтересами пенсіонерів і надалі буде їх захищати, в тому числі і перед банками, які не забезпечують прав пенсіонерів та порушують взяті на себе зобов’язання. У цій роботі ми відкриті і запрошуємо до співпраці всіх, кому не байдужа доля пенсіонерів”, - йдеться у заяві.

Водночас ПФУ наголошує, що виступає “проти будь-яких необґрунтованих, невиважених і неперевірених висловлювань та заяв, тим більше коли це стосується однієї третини населення держави”.