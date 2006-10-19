Черновецький зняв з квартирної черги 12 тисяч сімей

Після інвентаризації у Києві 85% квартирної черги з неї знято понад 12 тис. сімей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, відповідна комісію завершить інвентаризацію квартирної черги на соціальне житло до 1 листопада.

Як зазначили у прес-службі КМДА, ніхто з тих, кого було виключено з названої черги, не подав скарги до суду й не має до столичної влади жодних претензій.

Щороку в Києві будується не менше 2 тис. 700 квартир для малозабезпечених киян, додали у КМДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА прогнозували, що після 100-відсоткової ревізії квартирної черги в ній має лишитися близько 130 тисяч сімей.