Кабмін уповноважив Укрспирт торгувати спиртом без посередника

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 11 березня 2009 року №270-р уповноважив Державний концерн спиртної та лікерогорілчаної промисловості (концерн “Укрспирт”) здійснювати оптову торгівлю спиртом етиловим.

Нагадаємо, раніше оптова торгівля етиловим спиртом в Україні здійснювалася через посередника між виробниками спирту та горілчаними компаніями – об`єднання «Київспирт», що входить у державний концерн «Укрспирт». Антимонопольний комітет України (АМК) виступив з ініціативою ліквідації об`єднання «Київспирт» як посередника.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створено постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртної та лікерогорілчаної промисловості». У Концерн входять 76 державних спиртних заводів, які забезпечують понад 95% виробництва спирту в Україні.

«Укрспирт» 2008 року скоротили виробництво спирту на 12% - до 27 млн. дал. з 31,3 млн. тонн 2007 року. 2007 року підприємства концерну виробили 31,3 млн. дал. спирту, що на 6% нижче за показник 2006 року.