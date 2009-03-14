Танковий завод на самих лише танках не проживе

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків) має орієнтуватися на військову продукцію, що має попит, а не просити подачки у держави.

Таку думку висловив на прес-конференції в Харкові екс-міністр оборони України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

А.Гриценко зазначив, що двічі був свідком обіцянок керівників держави надати заводу замовлення на суму мільярд гривень. Проте, на думку екс-міністра, цього не можна робити.

«Якщо у нас є мільярд гривень, давайте використаємо їх ефективніше для нашої країни і для наших збройних сил», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в армії не вистачає зараз дуже багато чого: необхідно турбуватися про боєздатність літаків і комплексів ППО, що стоять на цілодобовому бойовому чергуванні, засобів на спецназ, системи зв`язку управління військами тощо.

«Система зв`язку в армії зараз гірше, ніж на «гражданке», - вона аналогова, а не цифрова. Хоча завжди армія йшла попереду», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Танки ж у переліку пріоритетів української армії не потрапляють до першої десятки, зазначив екс-міністр оборони. «Але це не означає, що потрібно припинити розробку, вдосконалення», - додав він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, причина тяжкого становища заводу – в нераціональному витрачанні коштів.

«Були замовлення вартістю в 600 мільйонів. Скільки з цих мільйонів – я маю на увазі пакистанський контракт – пішли на вдосконалення технологій, на вихід з новою технікою на нові ринки? Проїли – і все», - заявив депутат.

За його словами, заводу потрібно орієнтуватися не тільки на гусеничну, а й на колісну техніку, яка має великий попит.

«Упродовж року нових танків продають всього десятки у всьому світі, а ось БТРів – сотні тисяч», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня за ініціативою Харківської облдержадміністрації Кабінет міністрів виділив державному підприємству «Заводу ім. Малишева» 92 млн. грн.

Ці кошти призначені на виплату заборгованості із заробітної плати працівникам заводу і сплату внесків до Пенсійного фонду.