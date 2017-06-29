Більше чотирьохсот молодих фахівців завершили навчання у Житомирському інституті медсестринства, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Урочистості з нагоди випуску спеціалістів відбулися сьогодні, 29 червня, в актовому залі навчального закладу.

Привітав випускників начальник управління охорони здоров`я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик. «Вже сьогодні більше чотирьохсот молодих кваліфікованих спеціалістів випустилися з інституту. Сподіваюся, що отримані знання допоможуть вам стати справжніми професіоналами своєї справи, а якість медичних послуг в області стане вищою. Успіхів вам та кар’єрного зростання,- сказав він.

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Ректор Житомирського інституту медсестринства Віктор Шатило висловив подяку випускникам 2017 року за те, що вони старанно навчалися та внесли свій внесок в історію начального закладу своїми здобутками у науковій, творчій та спортивній сферах.

Усі випускники отримали дипломи, а найініціативнішим студентам вручили сертифікати за сумлінне навчання та активну життєву позицію.

Раніше у Житомирі відзначили обдаровану молодь, яка прославляє область.