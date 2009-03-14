Голову райдержадміністрації упіймали на хабарі

В Одеській області 13 березня під час одержання хабара було затримано голову Балтської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, чиновник вимагав та отримав 100 тис. грн. хабара за відведення земельної ділянки площею 1,3 гектара одному з приватних підприємств для будівництва та експлуатації асфальтного заводу.

Працівники міліції затримали й посередника протиправної оборудки, яким виявився депутат обласної ради.

Під час затримання в хабарника було вилучено отримані ним 100 тис. грн.

Стосовно хабарника та посередника прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 168 Кримінального кодексу України.

Оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших фактів отримання хабарів цим посадовцем, тривають, зазначили в ДГЗ.